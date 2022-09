Diego Luna reafirmó que Andor será el final de sus apariciones como Cassian

Si no estaba claro desde un principio, ahora Diego Luna lo reafirmó: la serie Andor será su última aparición como Cassian en las producciones de Star Wars.

Pese a que más historias ambientadas en el pasado e inesperadas resurrecciones siempre están a la orden del día en la franquicia espacial, en el contexto del estreno del primer ciclo de Andor el actor detrás del rebelde titular ratificó que su incursión como el personaje finalizará con el segundo ciclo que dejará al programa con un total de 24 episodios.

Durante una participación en el podcast Dagobah Dispatch de EW, Luna fue consultado sobre su futuro como Cassian y confirmó una vez más que la serie será su despedida del personaje.

“Para mí, esto es todo. Es un hermoso viaje ahora que tengo 24 episodios, 24 películas más cortas, para contar la historia de dónde viene Cassian y cómo llegó a ser el hombre que conocimos en Rogue One”, señaló el actor antes de remarcar que cualquier afán de una nueva precuela tendría que involucrar a otro interprete. “No, imposible. Tendría que ser alguien más, hombre. No me estoy volviendo más joven, así que definitivamente tendría que ser otra persona”.

Luna debutó como Cassian Andor en Rogue One, una película cuyo final evidentemente ya había marcado un punto final para su trayectoria en Star Wars.

En ese sentido, el actor valoró que Andor le entregara otra oportunidad para revistar al rebelde que se sacrificó por los planos de la Estrella de la Muerte.

“Para mí, estaba bastante claro que Rogue One era una película que tenía que disfrutar de principio a fin. Que al final, estaría promocionándolo y luego volviendo a mi vida y haciendo mis cosas. Y eso fue todo. Y es interesante, porque luego me ofrecieron Andor, pero con la misma premisa, porque Andor tiene un final claro, que es Rogue One. Una vez que a Tony Gilroy se le ocurrió la idea de retroceder cinco años, solo quedan cinco años para contar”, indicó.

Andor ya está disponible en Disney+.