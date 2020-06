Dirt 5 llegará el próximo 9 de octubre a PS4, Xbox One y PC

Desde Codemastes finalmente anunciaron la fecha en que llegará Dirt 5, y es que la nueva entrega de la popular saga llegará el 9 de octubre a PS4, PC y Xbox One.

La información llegó acompañada de un nuevo tráiler, que se centra en las actuaciones de Nolan North (Drake en Uncharted) y Troy Baker (Joel en The Last of US, quienes interpretarán al rival del jugador, y al mentor de este respectivamente.

A la vez se anunció que el juego llegará más adelante a la PS5 y Xbox Series X.