Disney quiere que un corto de Star Wars: Visions sea considerado para los Premios Oscar de 2022

Disney quiere que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas considere a Star Wars: Visions dentro de sus nominaciones para los Premios Oscar de 2022.

Como parte de la campaña habitual de cara a las nominaciones para los Premios de la Academia, Disney presentó oficialmente a uno de los cortos que dieron forma al primer ciclo de Star Wars: Visions para que sea considerado en las nominaciones para la categoría de Mejor Cortometraje de Animación.

Particularmente Disney pretende que la Academia reconozca a “La novia del pueblo” (The Village Bride en inglés) el episodio de la serie de antología que fue dirigido por Hitoshi Haga y desarrollado por Kinema Citrus, el estudio de animación detrás de producciones como Made in Abyss y The Rising of the Shield Hero.

Si bien “La novia del pueblo” se estrenó en el contexto de Star Wars: Visions, Collider explica que sería elegible para los Premios de la Academia ya que Disney presentó el corto de 18 minutos en un cine de Estados Unidos durante una semana el pasado mes de septiembre.

Pero claro, aunque esa pieza de Star Wars: Visions sería elegible para los Premios de la Academia, nada asegura que esta entrega sea considerada y tendremos que esperar hasta el día que se anuncien las nominaciones para saber si la franquicia espacial conseguirá otro guiño en los Premios Oscar de la mano de esta incursión oficial en el terreno del anime.