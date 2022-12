Dragon Age: Dreadwolf presenta un nuevo adelanto

Desde BioWare han dado a conocer un nuevo adelanto de Dragon Age: Dreadwolf, la próxima entrega que tendrá la popular franquicia.

Este pequeño teaser se publicó en el marco del Día del Dragon, y corresponde a una cinemática, que de acuerdo a lo que señalaron del estudio, es in-game y formará parte del juego.

Esta nueva entrega llega después de Dragon Age: Inquisition, y ha estado en desarrollo desde al menos 2017.

Cabe recordar que junto con este juego, la franquicia tiene en camino una serie de la mano de Netflix, la cual está siendo realizada por Red Dog Culture House, la misma compañía que animó The Witcher: Nightmare of the Wolf.