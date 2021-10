Ed Brubaker ha conversado con Marvel y espera que exista una solución para el problema de su compensación por el rol de The Winter Soldier en el MCU

Un par de meses atrás Ed Brubaker puso sobre la mesa el tema de la compensación a los creadores de cómics por el uso de sus personajes e historias en las lucrativas adaptaciones para el cine y la televisión de las publicaciones de superhéroes.

Brubaker solo habló un par de veces al respecto en el contexto del estreno de The Falcon and the Winter Soldier, la serie de Marvel Studios que contó con Bucky Barnes como uno de sus personajes principales. No obstante, otros reportes y situaciones como la solicitud de los derechos de autor de Spider-Man y Doctor Strange por parte de los herederos de Steve Ditko, han mantenido vigente a este tema y ahora Brubaker volvió a referirse a la situación en el contexto de la promoción de Reckless.

El escritor que recuperó a Bucky Barnes y co-creó a The Winter Soldier habló con The Hollywood Reporter e inicialmente fue consultado respecto a si ya había visto The Falcon and the Winter Soldier considerando que en su declaración inicial planteó que esperaría para ver el programa. Brubaker confirmó que ya había visto la serie y procedió actualizar el estado de sus discusiones con Marvel.

“Sí, vi (The Falcon and the Winter Soldier). He tenido un poco de contacto con la gente de Marvel desde que todo eso se hizo público. Había estado tratando de ponerme en contacto con ellos entre bastidores antes de decir algo en público. La única razón por la que dije algo en público fue porque me inundaban las personas que querían mi opinión sobre esto o cómo me sentía”, señaló Brubaker. “Simplemente comencé a sentir: ‘Hombre, creo que debería ser honesto acerca de cómo me siento al respecto’, que es: ‘Me siento como si me hubieran jodido’ (Risas.) Porque no tenían un estudio de cine cuando escribí esa historia”.

Si bien Brubaker destapó su descontento con las compensaciones por el uso de The Winter Soldier y algunas de sus historias en las producciones de Marvel Studios mediante su newsletter, posteriormente habló del tema en el podcast “Fatman Beyond” de Kevin Smith, instancia en la que contó que incluso habría recibido más dinero por su cameo en Captain America: The Winter Soldier que por dar forma a la versión de Bucky que tomaron como inspiración para el MCU.

“Cuando estaba en el podcast de Kevin, no tenía la intención de hablar de eso tanto como lo hice. Si escuchas la forma en que hablo (en el podcast), no estoy gritando ni molesto. Sé cuál es la situación y solo estoy explicando la situación. Pero sueno muy agraviado en algunos de los artículos donde me están citando. Yo digo: ‘Bueno, en realidad me estaba riendo cuando dije eso’. Sigue apareciendo una y otra vez”, señaló el escritor.

“Durante los últimos dos meses, he tenido personas que me envían correos electrónicos diciendo: ‘¿Por qué sigues hablando de esto?’ Y respondo: ‘No he dicho una palabra al respecto desde lo de Kevin Smith’”, agregó. “Pero la (demanda de) Scarlett Johansson (por el estreno de Black Widow) ocurrió y más gente habla de ello. Hasta ahora no he hablado de ello con nadie más que con un par de personas dentro de Marvel. Espero que haya algún tipo de final feliz en este punto porque siento que definitivamente entendieron el mensaje (Risas)”.

Pese a que por ahora no hay una solución concreta que represente un pago justo para los creadores de cómics por sus historias y personajes que dan el salto a la pantalla, Brubaker concluyó contando que durante el último tiempo ha sentido el apoyo de los lectores de la mano de la venta de sus títulos propios.

“Fue agradable ver el gran apoyo de todos los aficionados. Todo lo que seguía pensando era: ‘Vayan a comprar mis otros libros’. Después de estar en ese podcast, todos los libros de Reckless, todos los libros de Sean y yo, durante varias semanas estaban entre las 10 mejores novelas gráficas en Amazon”, señaló el escritor. “Yo estaba como: ‘Wow. Eso estuvo bien’. La gente realmente decía: ‘¿Qué podemos hacer?’ No pueden pagarme por lo que Disney no me paga (Risas.) ¿Qué puedes hacer? Pueden apoyar el trabajo original de las personas”.