El Arrowverso sumará una serie centrada en una nueva Wonder Girl brasileña

El productor Greg Berlanti seguirá desarrollando series de superhéroes basados en los personajes de DC Comics para la cadena The CW de Estados Unidos.

El personaje al centro de todo será Wonder Girl, claro que no una de las versiones clásicas. La elegida será Yara Flor, una joven brasileña que emigró a Estados Unidos y que en los cómics próximamente se transformará en la nueva Wonder Woman del evento “Future State”.

Con el primer episodio siendo escrito por Dailyn Rodriguez, productora de Queen of the South, esta nueva serie se centrará en una inmigrante que nació como una guerrera del Amazonas que asume su rol como Wonder Girl para salvar a su nuevo hogar y al resto del mundo.

El personaje impulsado para esta propuesta live-action será la primera latina que encabeza una serie de la cadena CW, hogar del universo televisivo conocido coloquialmente como el “Arrowverso”. En ese sentido, su inclusión llegará justo cuando la serie de Supergirl confronta su última temporada, mientras que series como Batwoman incluirán a una nueva protagonista afroamericana tras la salida de Ruby Rose.