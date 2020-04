El combate entre Gokú y Moro finalmente comienza en el manga de Dragon Ball Super

Esta semana se publicó un nuevo episodio de Dragon Ball Super, dando finalmente comienzo al combate entre Moro y Gokú.

Recordar que en el episodio anterior, gracias a Krilin, Gokú logró regresar a la Tierra, la cual estaba siendo atacada por Moro y sus secuaces. El Saiyajin pasó varios meses entrenando con Merus, en un lugar similar a la Habitación del Tiempo, donde intentó dominar el ultra-instinto.

Antes de continuar te advertimos que se relatarán elementos del capítulo 59 del manga de Dragon Ball Super, por lo que si no quieres spoilers te recomendamos no seguir leyendo. El manga, actualmente se encuentra disponible a través de la plataforma oficial de Shueisha, Manga Plus.

Desde un comienzo, Gokú, mostró el resultado de su entrenamiento, liberando la primera etapa del ultra-instinto. Con este poder es que comenzó a enfrentar a Moro, quien no podía competir con la velocidad y poder del saiyajin.

Los ataques de Gokú continuaron, y aunque Moro intentó utilizar su magia, Gokú lograba esquivarla con su velocidad y poder. Sin embargo, mientras el combate se desarrolla, es que Merus, le cuenta a Whis la verdad, Gokú no puede transformarse por completo, es decir no domina en su totalidad el ultra-instinto, y no puede alcanzar la etapa de pelo plateado, sumado a lo cual no puede mantener la transformación por mucho tiempo.

Moro se da cuenta de esto y muestra parte de su verdadero poder, con lo cual el combate, vuelve a estar igualado. El capítulo culmina con Gokú y Moro preparándose para el ‘Round 2’, ya cada uno conociendo un poco mejor los debilidades y poderes del otro.

Por otro lado, Vegeta, aún permanece en el planeta donde se encuentra entrenando, desde donde fue capaz de percibir el combate entre Moro y Gokú.