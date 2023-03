El director de Shazam! Fury of the Gods advirtió a los fanáticos por la filtración de una sorpresa de la nueva cinta de DC

Solo faltan un par de días para que Shazam! Fury of the Gods finalmente llegue a los cines. Sin embargo, por cortesía de material promocional y algunas funciones que ya se realizaron de la película, durante los últimos días se han filtrado algunos detalles sobre la siguiente aventura cinematográfica de Billy Batson.

Si bien en este espacio no profundizaremos en el contenido de aquellas filtraciones, es importante señalar que una de ellas incluye al cameo de un personaje y en plataformas como Twitter y Reddit se ha difundido ampliamente una imagen de ese momento, por lo que David F. Sandberg, el director de Shazam! Fury of the Gods, emitió una declaración al respecto.

Mediante un tweet, Sandberg reconoció que se han filtrado spoilers de Shazam! Fury of the Gods e instó a los fanáticos que no quieren conocer con anticipación las sorpresas de la película a restringir su uso de redes sociales e intentar no ver anuncios de televisión.

“Bueno, hay algunos grandes spoilers de Shazam por allí ahira. Si quieren verla frescos, tal vez no permanezcan online ni vean televisión con anuncios... En realidad, son buenos consejos en general”, dijo el director.

La mención de los anuncios de televisión da legitimidad a una de las filtraciones más llamativas sobre el cameo que se dio mediante un spot de Shazam! Fury of the Gods que no adjuntaremos en esta nota pero que pueden revisar bajo su propia responsabilidad en este enlace.

De todas maneras, si quieren evitar spoilers en Twitter siempre pueden silenciar las palabras vinculadas a Shazam! Fury of the Gods y sus perosnajes.

Shazam! Fury of the Gods se estrenará este 16 de marzo en cines y no es la primera película de DC que adelanta una de sus grandes sorpresas en un tráiler o spot. Después de todo, eso ya pasó con Batman v Superman años atrás y con Black Adam en 2022 ocurrió una filtración más informal pero que también fue antes del estreno.