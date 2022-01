El emulador de Nintendo 64 en Nintendo Switch habría mejorado su input lag

Ayer supimos que la versión de Nintendo 64 de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Nintendo Switch habría mejorado a través de un upgrade en la emulación de la consola, y ahora es que se ha conocido otra mejora que habría recibido el emulador, y es que según varios reportes, este habría mejorado su input lag.

Según fue dado a conocer, el input lag que resultaba molesto en varios de los juegos de Nintendo 64 en la consola, se habría minimizado o eliminado casi por completo, mejorando de esta forma la experiencia de juego.

La información proviene desde el canal de Youtube Modern Vintage Gamer, quienes apuntan que actualmente es mucho mejor que la versión original, y que demuestra que de Nintendo al menos están escuchando las críticas de los fans.

Cabe recordar que esta última actualización que tuvo el Expansion Pack de Nintendo Switch online, también sumó un nuevo título al servicio, Banjo-Kazooie, mientras que en febrero llegará The Legend of Zelda: Majora’s Mask, según se dio a conocer recientemente.