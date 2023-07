El equipo de la película de Blue Beetle respondieron a las críticas por el diálogo “Batman es un fascista” del tráiler

El equipo de la próxima película de Blue Beetle no están preocupados por las críticas que generó un diálogo del tráiler que planteaba que “Batman es un fascista”.

El director Ángel Manuel Soto aseguró que la línea de diálogo es coherente con el tío Rudy, un personaje que será interpretado por George Lopez y que además creería en teorías de conspiración. Además planteó que en realidad todos en la película aman a Batman.

“Siempre quisimos divertirnos con la forma en que Rudy habla de otros superhéroes”, dijo Soto a MovieMaker. “Así que a las personas que se enfadaron con eso, denos una oportunidad”, agregó.

“Solo estamos tratando de divertirnos con los personajes que amamos. Y todos en nuestra película aman a Batman y Superman y Flash... Y por supuesto, tenemos críticas sobre todos ellos, como todos deberíamos. Pero eso no significa que odiamos a Batman. Amamos a Batman”, planteó el director.

Por su parte, el actor Xolo Maridueña (Cobra Kai) afirmó que los críticos de la frase pueden tener una opinión, pero recalcó que si alguien se sintió tocado, al final ese era justamente el objetivo del diálogo.

¿Es Batman es fascista?

Aunque Batman no es retratado de esa forma habitualmente, las historias que abordan los ribetes fascistas de Batman no es ajeno a los cómics. En el clásico llamado Kingdom Come, Batman crea su propio ejército robótico para patrullar las calles sin oposición, mientras que Green Arrow lo ha tildado de “Bat-nazi” en los cómics canónicos. Asimismo, no pocas personas tildan al Dark Knight Returns de Frank Miller como una obra de tintes fascistas.

Pero quizás la declaración más llamativa es una que realizó Alan Moore, ya que el escritor de Watchmen planteó que alrededor del año 2011 comenzó a tener “serias y preocupantes implicaciones para el futuro si millones de adultos hacían fila para ver películas de Batman”.

“Ese tipo de infantilización, ese impulso hacia tiempos más simples, realidades más simples, a menudo puede ser un precursor del fascismo”, planteó el respetado escritor.

Sea como sea, claramente el diálogo del tráiler de Blue Beetle era un chiste y cualquiera que se lo tome en serio, como si esa fuese una declaración de Warner Bros, solo alega por alegar.