El excelente juego estratégico de reconstrucción ecológica llamado Terra Nil finalmente será lanzado en marzo

En junio de 2021 les hablamos de Terra Nil, un videojuego presentado por Devolver Digital que nos convoca a recuperar a la pachamama. A grandes rasgos, un título que deconstruye la fórmula de videojuegos como Sim City para reconstruir a aquello que ha sido devastado con el fin de recuperar a la naturaleza.

Ahora la compañía publicadora anunció que más de un año después del lanzamiento de una demo, el juego finalmente llegará a Windows a través de Steam durante el próximo 28 de marzo. Más aún, también será parte de los juegos móviles incluidos gratuitamente con una suscripción de Netflix.

Como parte del anuncio, la compañía sudafricana Free Lives, responsable de desarrollar a Terra Nil, también anunció que una porción de la venta del videojuego en Steam será donado al Endangered Wildlife Trust (EWT), una organización conservacionista sudafricana no gubernamental y sin fines de lucro que desde el año 1973 busca la conservación de especies y ecosistemas amenazados.

Pueden ver el tráiler de anuncio a continuación.

“El primer acercamiento a este juego del estudio sudafricano Free Lives es bastante atractivo. Su propuesta es lo suficientemente relajante y diferente a lo habitual como para ganarse un terreno entre los juegos de construcción. De hecho, la gracia de mediar los recursos disponibles, y encontrar el balance perfecto, lo hace también un desafío llamativo”, escribí en mis impresiones sobre la demo.

“En más de una de las partidas que jugué me quedé sin la posibilidad de recuperar a las tres biomas, por lo que no me quedó otra más que desistir. No había forma de seguir avanzando. Pero Terra Nill te invita a no bajar los brazos. Obviamente, a la hora de salvar a la Madre Tierra, el lema es el mismo que el título de una antigua película: retroceder nunca, rendirse jamás”, finalicé.