El guionista Akiva Goldsman se refirió a sus frustraciones con la adaptación de The Dark Tower

Tras un largo desarrollo, en 2017 se estrenó la película basada en las novelas de Stephen King The Dark Tower dirigida por Nikolaj Arcel. El proyecto iba a servir como el puntapié inicial de una franquicia mas grande que incluyera series de televisión para poder abarcar toda la propuesta fantástica de universos paralelos de los libros originales, pero lamentablemente la cinta fue una decepción económica y un fracaso con la crítica.

Ahora, en una entrevista con The Hollywood Reporter, el productor Akiva Goldsman (Star Trek: Picard, Batman & Robin) habló sobre su experiencia con el proyecto, el cual gestó junto a Ron Howard desde 2010.

“Tengo mucho arrepentimiento de las partes que no funcionaron. Nuestra mejor versión de eso existía mucho antes de que los crossovers entre cine y televisión fueran algo común. Tengo mucho afecto por los libros que no se vio reflejado en pantalla. Y Ron Howard tenía esta idea de lo que se podía hacer a través de distintas plataformas - el no tocó la película, pero a veces las cosas se te escapan” comentó el productor.

Goldsman reconoció que hay cosas que le gustaron de la película, cómo la interpretación de Idris Elba en el papel protagónico, pero finalmente ofreció su explicación sobre por qué falló el proyecto. “Pienso que hubieron demasiados puntos de vista diferentes - el mío incluido - cuando se trató de ver como contar una historia convincente en pantalla, y podríamos haberlo hecho mejor”, dijo.

Luego del fracaso de la película, Amazon compró los derechos para hacer una serie que sirviera como reinicio de la franquicia, pero finalmente esto tampoco avanzó.