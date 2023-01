El guionista Matthew Rosenberg respondió a la polémica por su cómic que mostró al Joker “embarazado”

DC Comics partió este año con una polémica y no fue precisamente por la cancelación de una serie regular o el resultado de su evento más reciente y es que a comienzos de enero la editorial acaparó titulares por una historia en The Joker: The Man Who Stopped Laughing #4.

Resulta que al final de ese número del cómic enfocado en el Joker, en el contexto de una historia extra, se mostró el “embarazo” del enemigo de Batman.

Por supuesto, estamos hablando de un cómic y lo que se puede ver en una viñeta claramente no es el contexto completo y la historia total de The Joker: The Man Who Stopped Laughing #4 básicamente establece que después de ser derrotado por Zatanna el Joker sin querer ingirió un poco de Clayface y eso se fue a su estómago. Pero como el villano creyó que la heroína no había hechizado, uno de sus secuaces planteó que estaba embarazado.

Así, aunque al final del número ese trozo de Clayface se convierte en un clon del Joker y ambos molestan a Zatanna diciendo que sería su hijo, el Joker nunca estuvo embarazado.

Pero claramente no todos quienes opinaron sobre The Joker: The Man Who Stopped Laughing #4 leyeron el número y ahora el guionista Matthew Rosenberg salió al paso de la polémica.

Mediante una publicación en su Substrack el guionista lamentó que se sacara de contexto la historia y criticó a los medios que la utilizaron para apuntar contra la comunidad LGBTQ.

“Si no recibes tus noticias de la gente que dice ‘esto es por lo que debe estar enojado’, es posible que te hayas perdido esto. Pero ciertos rincones del mundo están bastante enojados porque la nueva edición de The Joker: The Man Who Stopped Laughing convierte al Joker en trans y luego queda embarazado y da a luz. ¡¿Cómo podríamos?! ¡¡Piensa en los niños!!”, ironizó el guionista. “Solo, un pequeño problema, nada de eso sucede realmente en el cómic. Eso no impidió que Fox News, The NY Post, Channel 1 Russia, varios vendedores ambulantes de indignación en Internet y muchas de las otras fuentes de excelencia periodística se involucraran la semana pasada. Esto, por supuesto, hizo que las redes sociales fueran algo inutilizables para mí porque cosas como esta son Navidad para las personas a las que les gusta enojarse con cosas y gritarle a los extraños. ¡Mis mensajes directos nunca han sido más emocionantes! La buena noticia es que finalmente llegué a TMZ y ni siquiera tuve que acostarme con Pete Davidson como pensé que lo haría”.

“Probablemente debería explicarlo para aquellos de ustedes que no están leyendo el libro. Pero también, vergüenza para ustedes. Es divertido. Entonces, la historia principal de la serie trata sobre dos hombres diferentes que afirman ser el Joker y cómo sus vidas se cruzan violentamente. Las historias de respaldo, por mí mismo con el brillante Francesco Francavilla en el arte, están hechas para ser una especie de sueños febriles del Joker al estilo de la Edad de Plata que exploran diferentes explicaciones fuera de la continuidad de cómo podría haber múltiples Jokers y otros temas del libro principal”, explicó el autor. “Hasta ahora, accidentalmente se ha clonado a sí mismo en un espejo mágico, ha fingido su propia muerte para poder ver lo que la gente dice en su funeral y, accidentalmente, se ha cosido al cuerpo de un gorila y a uno de sus pequeños secuaces como un ser mitológico de 6 brazos. En cada número, los eventos del número anterior no se discuten ni se reconocen. Son, literalmente, tiras cómicas tontas”.

Rosenberg continuó planteando que el objetivo de esas historias es “rendir homenaje a las cosas antiguas y divertidas de la historia de DC” y mostrar historias fuera de la continuidad “a través de la lente de un sueño febril de la propia mente del Joker” por lo que las historias son más alocadas y oscuras. Pero claro aunque el guionista sostiene que la reacción fue buena con las entregas anteriores, The Joker: The Man Who Stopped Laughing #4 dio que hablar y no solo en el buen sentido.

Finalmente el guionista concluyó afirmando que en ningun contexto su trama pretendía representar a las personas trans y aseguró que respalda a la comunidad LGBTQ.

“Esto no es una alegoría, una metáfora o un comentario social. Es una broma. Diré, para que esto no parezca una especie de retroceso, creo que los derechos trans son derechos humanos. He recaudado fondos y donado varias veces a organizaciones como Trans Lifeline, The National Center for Transgender Equality y The Trevor Project que hacen un trabajo increíble para promover los derechos de las personas trans y proteger las vidas de las personas trans”, señaló Rosenberg. “Creo que cómo una persona se identifica, se define o se presenta ante el mundo es solo asunto suyo. Cuando alguien te dice quién eres, puedes estar de acuerdo con ellos o decirles quiénes crees que son, y nunca he entendido por qué querrías ser el último o por qué a alguien debería importarle lo que piensas de quiénes son. Dicho esto, no tiene nada que ver con esta historia. Esta es una historia sobre una intoxicación alimentaria mágica”.