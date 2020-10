El rapero Logic pagó más de $220 mil dólares por una carta Pokémon de Charizard

Muy pocas personas en el mundo se pueden dar el lujo de llegar y gastar $183 mil dólares (más de $146 mil pesos chilenos), y quienes tienen esa cantidad de dinero rara vez lo hace en cartas Pokémon siendo figuras conocidas.

Es por eso que llamó tanto la atención que el rapero Logic decidiera desembolsar una considerable cantidad de dinero para quedarse con una carta de Charizard.

Por supuesto, esta no era una carta común y según explica Kotaku, la pieza que fue subastada por Iconic auctions corresponde a la primera edición de la carta holográfica Charizard #4 sin sombras de 1999, que además fue calificada como GEM-MINT 10 por los expertos en tarjetas de PSA.

“Este es el Santo Grial de las cartas de Pokémon, la carta más emblemática e importante tanto para la franquicia de Pokémon como para sus fanáticos acérrimos”, señaló en su sitio Iconic auctions.

Obviamente una pieza de tal importancia no podía ser económica y finalmente fue subastada por $183,812 mil dólares. Una cifra que sube considerablemente al tomar en cuenta que para quedarse con ella Logic además pagó una prima que cerró el precio de la compra en más de $220 mil dólares.

La oferta mínima para la carta de Charizard era de $40 mil dólares y Logic contó a través de Twitter que estaba participando en la subasta.

En ese sentido, la compra del rapero además representa un hito para este tipo de coleccionables porque este sería el precio más alto que se ha pagado por esa carta Charizard.

Pero Logic está muy contento con su compra y a través de Instagram compartió un video de él abriendo un caja de sobres de Pokémon de 1999 y aprovechó de explicar su amor por esa franquicia.

“Cuando era niño me encantaba Pokémon, pero no podía pagar las cartas. Recuerdo que incluso intenté cambiar los cupones de alimentos por eso y ahora, como adulto, que ha ahorrado cada centavo que ha ganado, poder disfrutar de algo que he amado desde la infancia, ahora como un hombre adulto es como comprar una parte de algo que nunca puede tener, no se trata del material, se trata de la experiencia”, escribió Logic.