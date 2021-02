El remaster Diablo 2 Resurrected se presenta con este trailer

Aunque se rumoreaba hace ya un tiempo, Blizzard anunció oficialmente que Diablo II: Resurrected llegará este año para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, y Xbox Series X.

La revelación se realizó durante el evento BlizzConline en donde presentaron un trailer de anuncio para este remaster que promete recrear el clásico juego y sus expansiones con nuevos gráficos 3D en 4K.

En una entrevista con Polygon, el productor ejecutivo Rod Fergusson recalcó que: “este no es un remake. No lo estamos reconstruyendo; no lo estamos rehaciendo y tratando de hacer que se vea y suene como Diablo 2. Este es Diablo 2, está justo ahí, bajo la superficie”.

Así, las mejoras serán mínimas y se busca replicar lo mas fielmente posible la entrega original. Un switch dentro del juego podrá activar y desactivar los gráficos nuevos para mostrar la versión original en 2D.

Además, contará con progresión cruzada entre las distintas consolas y no será un reemplazo para el juego original, el cual seguirá contando con soporte de Blizzard.

Pueden ver el trailer de anuncio a continuación: