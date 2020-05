El responsable de HBO Max prometió que los proyectos de DC tendrán presupuestos similares a las películas

Este miércoles comenzó a operar HBO Max en Estados Unidos y con ello comenzó una nueva era en el streaming para las propiedades de WarnerMedia y en particular para las producciones basadas en los cómics de DC.

Y es que mientras en Estados Unidos sigue estando disponible DC Universe, el streaming pensado específicamente en los fanáticos de esa editorial, HBO Max buscará ampliar su base de usuarios con una importante oferta de contenidos ligados a la casa de Batman y Superman.

Después de todo, además de presentar películas, HBO Max ofrecerá la segunda temporada de Doom Patrol, series originales basadas en los mundos de Green Lantern y Justice League Dark y, por supuesto, el Snyder Cut de Justice League.

Pero, más allá de la película de Zack Snyder, ¿cómo tratará HBO Max de convencer a los fanáticos de suscribirse a su plataforma cuando actualmente hay un amplia ofertas de series basadas en los cómics de DC?

En una nueva entrevista con Business Insider el jefe de contenido de HBO Max, Kevin Reilly, contó que la principal apuesta de la plataforma pasará por invertir una gran cantidad de dinero en su contenido de DC.

En ese sentido, por ejemplo, pese a que la serie de Green Lantern será comandada por el productor del Arrowverso, Greg Berlanti, esta no tendría las mismas restricciones de presupuesto que The Flash, Legends of Tomorrow y compañía.

“Greg ha hecho un montón de entregas de verdadera calidad de DC para The CW”, dijo Reilly. “(Las series de HBO Max) no serán eso. Serán el próximo paso en el valor de producción. Puedes esperar el nivel más alto de valores de producción cinematográfica en esos programas”.

Hasta se han anunciado dos series basadas en publicaciones de DC Comics que se emitirán exclusivamente en HBO Max: la serie de Green Lantern comandada por Berlanti y la serie de Justice League Dark producida por Bad Robot, la compañía de J.J Abrams.

En ese contexto, Reilly aprovechó de señalar que el director de The Force Awakens fue quien propuso este proyecto en el marco de su acuerdo con WarnerMedia.

“(Abrams) siempre sintió que había muchas oportunidades allí y un territorio inexplorado, una especie de estanque en el que podía jugar exclusivamente”, comentó Reilly.

Además de las series mencionadas anteriormente, la oferta de HBO Max incluirá a la segunda temporada de Doom Patrol. Sin embargo, la serie del extraño equipo no será exclusiva de aquel servicio.

Doom Patrol debutó el año pasado como parte de la oferta del streaming DC Universe (DCU) y su segundo ciclo también será emitido allí.

Pero esta situación con Doom Patrol no será algo que se repetirá a futuro con otras producciones de DC Universe y según Reilly fue algo puntual por la calidad de la serie.

“Las series de alta gama que DC Universe produjo que parecían, desde el punto de vista presupuestario, algo que podíamos manejar mejor desde un modelo comercial para llevar dar servicio a esa franja de fanáticos”, aseguró Reilly.

Por ahora no está completamente claro qué pasará con DC Universe tras el debut de HBO Max y mientras Reilly sostiene que están descifrando qué camino tomar para la relación entre ambos streamings, un vocero de HBO Max le aseguró a Business Insider que “no hay planes actuales para que ningún otro show de DCU” pase a la nueva plataforma.