El señor de los anillos: los anillos de poder seguirá filmando su segunda temporada pese al paro de guionistas

House of the Dragon no es la única serie de fantasía que continuará su trabajo pese al paro de guionistas que está afectando a la industria del cine y la televisión en Estados Unidos.

Según reporta Variety, Amazon Prime Video seguirá adelante con la producción de la segunda temporada de El señor de los anillos: los anillos de poder.

Esta decisión se debería a que solo restarían 19 días para finalizar las filmaciones de la serie ambientada en la Tierra Media. No obstante, la continuidad de su rodaje no será sencilla ya que el programa no podrá contar en el set con J .D. Payne y Patrick McKay, sus guionistas y showrunners.

Payne y McKay no pueden participar en lo que queda de la producción del segundo ciclo de Los Anillos del Poder ya que las reglas de la huelga impulsada por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos dicen que cualquier escritor o escritor-productor no puede “participar en tareas relacionadas con la escritura durante la producción mientras continúa la huelga, incluida la toma de decisiones creativas en el set” según explica Variety.

En ese sentido, las determinaciones para el resto de los días de rodaje de Los Anillos de Poder estarán en manos de otros productores que no escriben la historia de la serie y los directores, además de ejecutivos de producción en Reino Unido, el país donde se están filmando los nuevos capítulos.

Pero eso no implicaría necesariamente un gran cambio para Los Anillos del poder ya que el reporte sostiene que durante todo el rodaje la serie se ha ejecutado con varias unidades de producción y que Payne y McKay avanzaron en los guiones con miras a un posible paro.