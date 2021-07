El tráiler de Black Lotus, la nueva serie animada de Blade Runner

En el marco de la nueva edición de la Comic-Con@Home, Adult Swim y Crunchyroll dieron a conocer un nuevo tráiler para lo que será Blade Runner: Black Lotus.

Si no están familiarizados con aquel proyecto, cabe señalar que Blade Runner: Black Lotus será una serie de 13 episodios que se ambientará entre los eventos de la película original de Blade Runner y Blade Runner 2049.

Así la premisa de este programa dirigido por Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) y Shinji Aramaki (Appleseed) se desarrollará en la ciudad de Los Ángeles donde los espectadores tendrán que seguir a la historia de Elle, una replicante que en la versión en inglés será interpretada por Jessica Henwick.

Según se ha adelantado, Elle fue creada para un propósito específico y cuenta con habilidades especiales. No obstante, ella no está al tanto de ese propósito y será perseguida en una trama que también involucrará el paso de Tyrell Corporation a Wallace Corporation.

La animación de Blade Runner: Black Lotus fue realizada por Sola Digital Arts y puedes ver el nuevo tráiler (con una canción de original de Alessia Cara) a continuación:

Blade Runner: Black Lotus se estrenará durante el último trimestre de este año.