El videojuego de La Masacre de Texas mostró parte de su gameplay con un sangriento tráiler

Aunque la película más reciente de la franquicia probablemente no consiguió el éxito que Netflix esperaba, la franquicia de La Masacre de Texas sigue vigente y ahora presentará una nueva entrega en el terreno de los videojuegos de la mano de un título que simplemente se llamará The Texas Chain Saw Massacre.

Aquel videojuego desarrollado por Gun Interactive reveló el tráiler de su gameplay esta semana en el “Summer Game Fest” y promete una experiencia muy sangrienta y aterradora.

Después de todo, aunque en aquel vistazo no se puede ver qué tipo de movimientos se podrán realizar el juego, su premisa queda bastante clara y promete que tendremos que tratará de escapar de Leatherface y todo el resto de los villanos de esta franquicia.

De hecho, este videojuego de La Masacre de Texas es descrito como una “experiencia de terror asimétrica basada en la innovadora e icónica película de terror de 1974″ donde los jugadores tendrán que aprovechar al máximo el sigilo para tratar de mantenerse a salvo.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler del gameplay del videojuego de La Masacre de Texas aquí:

The Texas Chain Saw Massacre será lanzado en 2023 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. Todo mientras también estará disponible a través del Game Pass.