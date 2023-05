En octubre llegará el nuevo Alone in the Dark y lanzan prólogo jugable

Desde THQ Nordic han dado a conocer que el nuevo Alone in the Dark llegará el próximo 25 de octubre, esto en el marco de un Showcase, donde además mostraron un poco más del juego.

Junto con esto, es que se anunció que esta reinvención del clásico juego lanzado en 1992, tendrá un prologo jugable, el cual ya se encuentra disponible en Steam, PS Store y la tienda de Microsoft.

Este juego no será solo una actualización del Alone in the Dark original, sino que también añadirá nuevas historias y elementos como parte de su reinvención.

El juego ya se encuentra disponible para pre-order en las diferentes plataformas, a la vez que se anunció que quienes lo reserven recibirán un modelo poligonal de los protagonistas, imitando los gráficos del juego original.

El nuevo Alone in the Dark está siendo desarrollado por THQ Nordic junto a Pieces Interactive, y llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S,