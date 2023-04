¿Es posible una John Wick 5? Su director dijo que están “abiertos” a la idea

John Wick: Capítulo 4 es todo un éxito. De secuencias increíbles, de espectadores boquiabiertos celebrando su vendaval de balas y también en las boleterías.

Es decir, la secuela ya superó la recaudación total de las dos primeras películas, y se encamina para superar a la tercera en el corto plazo, mientras que también ha sido ampliamente aclamada tanto por la crítica como por la audiencia.

No obstante, una quinta película no es algo seguro y el propio director Chad Stahelski ha comentado en el pasado que una secuela adicional no puede darse como una posibilidad. Claro que ahora, en conversación con The Hollywood Reporter, el propio Stahelski dejó la puerta abierta para establecer que no está en contra de una aventura más del asesino.

“Es muy halagador que los fans quieran regresar y, ya sabes, digan: ‘¡Queremos más!’ y que eso no sea solo un robo. Es legítimo que la audiencia quiera más”, dijo el director. “Creo que todos necesitamos ese poco de tiempo para decir, ‘Uf. Veamos qué sigue’... Si Keanu y yo, dentro de unos meses nos sentamos de nuevo en un bar de whisky en Japón y decimos: ‘Sí, nunca volveremos a hacer uno de esos’, pero luego, de repente, vamos con un ‘Sí, pero tengo una idea’, estamos abiertos a ello”.

John Wick: Capítulo 4 ya ha recaudado casi $250 millones de dólares tras sus dos primeros fin de semana en cines. En términos de la franquicia, ya tienen luz verde un spin-off llamado ‘Ballerina’ y una precuela en formato televisivo llamado ‘The Continental’.

Puedes escuchar las declaraciones de Stahelski en el podcast llamado Behind the Scenes que aborda los desafíos de la realización de la secuela.