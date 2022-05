Este es el tráiler de Three Thousand Years of Longing, la nueva película de George Miller

Tal y como se había prometido, durante este viernes MGM finalmente reveló el primer tráiler de Three Thousand Years of Longing, la esperada nueva película de George Miller.

Three Thousand Years of Longing será protagonizada por Idris Elba junto Tilda Swinton y, tomando como base una adaptación del cuento “The Djinn in the Nightingale’s Eye” de A.S. Byatt, contará una historia enfocada en un genio que es liberado por una académica que simplemente no sabe en qué ocupar sus tres deseos.

Así, además de explorar los desafíos que esa mujer enfrenta en su vida, esta película también se remontará al pasado del genio y las catastróficas consecuencias que han tenido los deseos que cumplió anteriormente.

Three Thousand Years of Longing fue escrita por George Miller con Augusta Gore, y puedes ver su tráiler aquí:

El estreno de Three Thousand Years of Longing se concretará este 31 de agosto en Estados Unidos.