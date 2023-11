Expansión de Elden Ring avanza a buen ritmo pero aún no tiene fecha de lanzamiento

Ha pasado un tiempo desde que fue anunciada Shadow of the Erdtree, la expansión que tendrá Elden Ring, sin embargo aún se desocnocen detalles de esta, así como la fecha en que llegaría. Ante esto, es que desde Kadokawa, la compañía propietaria de FromSoftware han comunicado a los inversores que aunque aún no tiene fecha de lanzamiento, la expansión avanza a buen ritmo y sin problemas.

Cabe recordar que en febrero pasado desde Bandai Namco y FromSoftware anunciaron, Shadow of the Erdtree, la expansión que tendrá el popular juego.

“Levántate, Sinluz, y caminemos juntos por un nuevo camino. Actualmente se está desarrollando una próxima expansión para Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Esperamos que estés ansioso por vivir nuevas aventuras en las Tierras Intermedias”, indicaron en la ocasión.

Sin una fecha de lanzamiento, por el momento sólo queda seguir esperando para ver cuando es que llegará el nuevo contenido a Elden Ring.