Ezra Miller envió un amenazante y extraño video al Ku Klux Klan

Ezra Miller, el actor que interpreta al velocista escarlata Flash en el DCEU y a Credence Barebone en la saga Fantastic Beasts, está llamando la atención por publicar un video amenazando a los miembros del Ku Klux Klan en Beulaville, Carolina del Norte. La publicación muestra a Miller sentado en un auto con el anillo de Flash manifestando al grupo que matará al grupo si siguen “haciendo exactamente lo que (están) haciendo en este momento”.

“Este es un mensaje para la sección de Beaulaville del Ku Klux Klan de Carolina del Norte. Primero que todo, ¿cómo están? Soy yo. Miren, si quieren morir, les sugiero que lo hagan con sus propias armas, ¿vale? Si no, sigan haciendo lo que están haciendo - y todos saben a lo que me refiero - y entonces, lo haremos por ustedes, si es lo que quieren. Hablamos pronto, adiós”, manifestó el actor.

El video fue publicado en Instagram con la descripción: Difunda (¡asqueroso!) Este video (está dedicado) a todos aquellos a quienes pueda interesar. Esto no es una broma y, aunque me reconozco como un payaso, confíe en mí y tómate esto en serio. Salvemos algo de vida ahora, ¿de acuerdo, bebés? Los amo como woah”.

No se sabe muy bien porqué Miller publicó un video amenazando al Ku Klux Klan de Beaulaville. Sin ir más lejos, el medio The Hollywood Reporter declaró que no existe una conexión aparente la localidad que tiene una población registrada de 1.533 personas en 2019 y el grupo supremacista.

Mira las declaraciones de Ezra Miller a continuación:

Los próximos proyectos de Ezra Miller en el cine son sus papeles como Credence Barebone en Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore que se estrena el 8 de abril y también como Barry Allen/Flash en la película The Flash que llegará el 4 de noviembre y que supondrá un reinicio en el universo cinematográfico de DC.