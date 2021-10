Facebook pretendería cambiar de nombre

A partir de la próxima semana Facebook podría tener un nuevo nombre. Si bien aún no hay nada oficial, un reciente reporte del portal The Verge sostiene que la compañía matriz detrás de la red social homónima, Whatsapp, Oculus e Instagram planearía renovar su denominación “para reflejar su enfoque en la construcción del metaverso”.

En ese sentido, el reporte dice que aunque aún no hay claridad respecto al nuevo nombre que adoptaría Facebook, el plan de Mark Zuckerberg sería revelar este cambio de denominación durante la conferencia anual “Connect” que se desarrollará este 28 de octubre.

Por supuesto, aunque Zuckerberg pretendería que este rumoreado cambio de nombre sirva para englobar las ambiciones más grandes de la compañía en campos como la realidad virtual y los dispositivos móviles aparte de lo que ya hace con las redes sociales, es evidente que un movimiento de este tipo también podría servir para distanciar a esos nuevos proyectos de Facebook, la red social que recientemente ha enfrentado una renovada ola de críticas por elementos como el testimonio de Frances Haugen sobre las prácticas de la compañía.

Así, aunque el supuesto nuevo nombre de Facebook (la compañía matriz) probablemente se mantendrá en reserva hasta el anuncio, The Verge dice que “podría tener algo que ver con Horizon”, el proyecto de realidad virtual de la compañía. No obstante, el reporte destaca que “el nuevo nombre de la empresa de Facebook es un secreto muy bien guardado dentro de sus muros y no es ampliamente conocido, incluso entre sus altos directivos”. Todo además de destacar que Facebook (la red social) no cambiaría de nombre.

Finalmente cabe recordar que Zuckerberg lleva un buen tiempo hablando sobre el metaverso e incluso ha señalado que aquella propuesta virtual sería “gran parte del próximo capítulo sobre la forma en que Internet evolucionará después de Internet móvil”.