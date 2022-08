Fan convierte Super Mario 64 en un juego de terror

Super Mario 64 es todo un clásico, sin embargo, ahora un fan del juego le ha dado un giro al título convirtiéndolo en un juego de terror.

De acuerdo a lo que fue dado a conocer, este mod tiene por nombre “Another Princess Is In Our Castle”, y aunque se ambienta en el mismo castillo que el juego original el tono es completamente diferente.

Según señalan el juego es “una experiencia de terror inspirada en Super Mario 64″, en la cual “decides volver al castillo de Peach unos años después de la muerte de la princesa, pero algo no va del todo bien…”.

Este proyecto que está siendo realizado por Claudio Mondin, cambia la clásica vista en tercera persona por una en primera, y aunque actualmente es un proyecto en desarrollo hay una pequeña demo disponible.

Acá te dejamos un video de como luce: