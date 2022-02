Filtración apunta a que la Ultimate Survivor Edition de Ark: Survival Evolved llegaría a Xbox Game Pass

A través de una reciente filtración se ha dado a conocer que Ark: Survival Evolved sería uno de los próximos juegos en sumarse al Xbox Game Pass.

Hay que mencionar que actualmente el juego se encuentra disponible en Xbox Game Pass, el que se sumaría correspondería al Ultimate Survivor Edition, el cual contiene todos los DLC lanzados hasta la fecha, así como otros juegos.

La información proviene desde Dealabs (Vía VGC), un usuarios que en reiteradas ocasiones ha filtrado los juegos que llegarán a PS Plus, y que ahora señala que los títulos que se sumarán al servicio de Microsoft son: ARK: Survival Evolved, Dreamscaper, Infernax, Edge of Eternity, Contrast, Telling Lies, The Last Kids on Earth, Besiege y Skul: The Hero Slayer.

Cabe recordar que Xbox Game Pass recibe constantemente nuevos juegos, mientras otros se van retirando y recientemente se dio a conocer que los títulos MLB The Show 22 y Two Point Campus llegarán en su día uno al servicio.