Florence Pugh dice que la película de Black Widow “trata sobre el abuso a las mujeres”

La historia de Natasha Romanoff en el MCU no es sencilla. Pese a que hasta ahora solo se conocen algunos detalles sobre el origen de la espía, a lo largo de las entregas de Marvel Studios se ha establecido que el personaje interpretado por Scarlett Johansson no tuvo una vida fácil y en particular sufrió bastante durante su paso por la denominada “Habitación Roja”.

En ese sentido, a nadie debería sorprenderle que la película de Black Widow pretenda abordar más de esos aspectos oscuros del pasado de Natasha y que concretamente, según contó Florence Pugh, quiera indagar en los abusos que ella y otras mujeres sufrieron en ese contexto.

Durante una reciente entrevista con Total Film (vía Games Radar) Florence Pugh, la actriz que interpretará a Yelena Belova, comentó que Black Widow explorará el abuso de las mujeres que como Nat pasaron por la “Habitación Roja”.

“Una de las cosas más interesantes de la película es lo lejos que llegó Cate (Shortland, la directora) con ella”, señaló Pugh. “Esta película trata sobre el abuso a las mujeres. Se trata de cómo les hacen histerectomías involuntarias a los ocho años. Se trata de chicas a las que les roban de todo el mundo. Es muy doloroso y es muy importante”.

“Parte de la emoción para mí es que las mujeres y niñas de todo el mundo van a ver esto y van a ver una historia de abuso que realmente fue cuestionada por sus propias víctimas”, añadió la actriz. “Que una película de Marvel alcance todos esos niveles, es muy emocionante. Lo mejor de eso es que no tiene capas de este color de gris. Verás a estas mujeres esforzarse y ser fuertes, son asesinas y, sin embargo, aún necesitan discutir cómo fueron abusadas. Es una pieza increíblemente poderosa”.

En general las películas de Marvel Studios no abordan este tipo de perspectivas para sus historias, pero en la misma entrevista Shortland señaló que dicha propuesta de Black Widow habría surgido por la propia representación de Natasha en el MCU.

“Ella es el único personaje que no tiene superpoderes”, señaló Shortland. “Vimos eso como una fortaleza, porque ella siempre tiene que cavar muy profundo para salir de situaciones de mierda. Y la pusimos en muchas situaciones difíciles. Pensé en mujeres que caminan hacia la estación de tren siendo atacadas y lo que pasa”.

“Natasha es como (la Clarice de Jodie Foster) en The Silence Of The Lambs. Es genial, porque cuando sostiene su arma, tiembla”, añadió. “Pero todavía es muy dura por dentro y resistente. Y quería traer eso al personaje. Así que no solo la estás viendo volar a través de situaciones, sabiendo que saldrá de ellas. Quieres ver su valor y determinación. Y eso es lo que obtuvimos”.

Black Widow planea estrenarse el 6 de noviembre en Estados Unidos, sin embargo, Disney podría postergar el debut de la película.