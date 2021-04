¿Fuimos engañados? Acusan que Spock sería malo aplicando la lógica

Cuando pensamos en Spock se nos vienen varias características a la mente. Pero, además de sus emblemáticas orejas, un aspecto que siempre sobresale del personaje es su interés por aplicar la lógica.

En ese sentido, aunque nada cambiará la eterna asociación de Spock con la lógica, un nuevo libro sostiene que en realidad el icónico personaje de Star Trek no sería muy bueno aplicándola.

De acuerdo a Wired, Julia Galef realizó un estudio para su nuevo libro llamado The Scout Mindset. Para esa investigación la fundadora del Centro de Racionalidad Aplicada de Estados Unidos se propuso tomar como base a todo el material posible de Star Trek con el fin de ver cómo resultaban las predicciones de Spock.

“Revisé todos los episodios y películas de Star Trek, todas las transcripciones que pude encontrar, y busqué cualquier instancia en la que Spock usara las palabras ‘probabilidades’, ‘probabilidad’, ‘oportunidad’, ‘definitivamente’, ‘probablemente’, etc“, explicó Galef. “Catalogué todos los casos en los que Spock hizo una predicción y esa predicción se hizo realidad o no”.

¿El resultado? Aparentemente Spock falla más de lo que acierta en sus predicciones ya que, por ejemplo, los eventos que describe como “imposibles” efectivamente suceden en un 83% de los casos. Todo mientras entre menos cree que algo pasará, más probabilidades tiene de suceder y viceversa.

“Cuanto más confiado dice que está en que algo sucederá, que la nave se estrellará o que encontrarán supervivientes, es menos probable que suceda, y cuanto menos confiado esté en algo, más probable será que suceda”, señaló Galef.

Por supuesto, todo esto se podría atribuir a la propuesta de las distintas producciones de Star Trek que han contado con Spock. Pero, para seguir este ejercicio, Galef dice que también hay que considerar que Spock no aprendería de sus errores. Algo que en última instancia afectaría más a sus predicciones que su interés por creer que las personas se comportarán de manera lógica y su tradición vulcana.

“No es un pollo de primavera”, señaló la autora de The Scout Mindset. “Ha interactuado antes con no vulcanos, por lo que presumiblemente ha tenido muchas oportunidades de ver que, en realidad, mucha gente no se comporta de la manera que él cree que, racionalmente, deberían comportarse. Y, sin embargo, no aprende de esos casos de predicciones perdidas porque, en cambio, simplemente se encoge de hombros y dice: ‘Bueno, el mundo no se comportó como debería’“.