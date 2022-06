George R. R. Martin estará involucrado en el desarrollo de la serie de Jon Snow

HBO todavía no realiza un anuncio oficial, pero el desarrollo de una nueva serie ambientada en el mundo de Game of Thrones y protagonizada por Kit Harrington como Jon Snow ya está más que confirmado.

Después de todo, tras el reporte que destapó el proyecto, no solo Emilia Clarke confirmó que Kit Harrington estaba trabajando en esa apuesta, sino que ahora George R. R. Martin abordó los planes para esa potencial producción.

En una nueva actualización de su blog, Martin señaló que aunque HBO aún no anuncia nada de manera formal, efectivamente se está trabajando en un spin-off de Game of Thrones que retomará la historia de Jon Snow después de los eventos de la serie principal y que por ahora se está desarrollando bajo el nombre de Snow.

Martin contó que él estará vinculado en Snow como productor, sin embargo, todo surgió a partir de una idea del propio actor tras el personaje central.

“Parece que Emilia Clarke ya mencionó que Snow fue idea de Kit en una entrevista reciente. Así que esa parte está fuera. Sí, fue Kit Harrington quien nos trajo la idea. No puedo decirles los nombres de los escritores/showrunners, ya que aún no se ha autorizado su publicación... pero Kit también los trajo, su propio equipo, y son fantásticos”, escribió Martin. “El equipo de Kit me visitó aquí en Santa Fe y trabajó conmigo y con mi propio equipo de brillantes y talentosos escritores/asesores para elaborar el programa”.

Snow aún no tiene una fecha de estreno. De hecho, como remarcó el propio Martin todavía es algo en desarrollo y, tal como a sucedió con otros proyectos derivados de Game of Thrones, todo podría quedar en nada.