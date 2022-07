George R.R. Martin aseguró que su sexto libro de Game of Thrones se está alejando “cada vez más” de la serie de HBO

George R.R. Martin, creador de la saga literaria de la Canción de Hielo y Fuego, recalcó que el proceso de escritura del próximo libro, que será conocido bajo el nombre de “Los Vientos del Invierno”, sigue avanzando.

En una publicación de su blog, el escritor también puntualizó que su proceso de escritura y reescritura lo lleva a nuevos escenarios para la historia, en un avance creativo en donde nuevas ideas reemplazan a las viejas. Y, obviamente, parte de esas viejos ideas obsoletaqs fueron la base de lo que se terminó creando en la adaptación televisiva conocida bajo el nombre de Game of Thrones.

“He estado trabajando en mi jardín de invierno. Las cosas van creciendo… y cambiando, como nos pasa a nosotros los jardineros. Las cosas se tuercen, las cosas cambian, se me ocurren nuevas ideas (gracias, musa) y las viejas ideas resultan impracticables”, planteó Martin.

“Escribo, reescribo, reestructuro, destrozo todo y reescribo de nuevo. Atravieso puertas que no conducen a ninguna parte y puertas que se abren a las maravillas”, planteó el escritor.

En ese sentido, George R.R. Martin recalcó que en el último tiempo ha notado que ese proceso de “jardinería” lo está alejando “cada vez más de la serie de televisión”.

“Sí, algunas de las cosas que viste en HBO en Game of Thrones también las verás en The Winds of Winter (aunque tal vez no de la misma manera), pero mucho del resto será bastante diferente”, prometió el escritor. “Y realmente, cuando lo piensas, esto era inevitable. Las novelas son mucho más grandes y mucho más complejas que la serie. Ciertas cosas que sucedieron en HBO no sucederán en los libros. Y viceversa”, dijo.

“Tengo personajes en los libros nunca vistos en la serie: Victarion Greyjoy, Arianne Martell, Areo Hotah, Jon Connington, Aeron Damphair Todos tendrán capítulos, y las cosas que hacen y dicen impactarán la historia y los personajes principales que fueron en el show. Tengo legiones de personajes secundarios, importantes para la trama, que también figuran en la historia: Lady Stoneheart, Young Griff, Tattered Prince, Penny, Brown Ben Plumm, Shavepate, Marwyn the Mage, Darkstar, Jeyne Westerling”, enumeró. “Algunos personajes que viste en el programa son bastante diferentes a las versiones de las novelas. Yarra Greyjoy no es Asha Greyjoy, y el Euron Greyjoy de HBO es muy, muy, muy, muy diferente al mío. Quaithe todavía tiene un papel que desempeñar. Rickon Stark también. Y la pobre Jeyne Poole. Y… bueno, la lista es larga. Y todo esto es parte de por qué ‘Vientos’ está tardando tanto”, agregó.

Antes de finalizar, George R.R. Martin también recalcó que: “no todos los personajes que sobrevivieron hasta el final de Juego de Tronos sobrevivirán hasta el final de Canción de Hielo y Fuego, y no todos los los personajes que murieron en Juego de Tronos morirán en Canción de Hielo y Fuego. Algunos lo harán, seguro. Por supuesto. Tal vez la mayoría. Pero definitivamente no todos. Y por supuesto podría cambiar de opinión nuevamente la próxima semana, con el próximo capítulo que escriba. Eso es parte de la jardinería”, expresó el escritor.

Por ahora no hay una fecha de lanzamiento para “Los Vientos de Invierno”. En tanto, recientemente se reveló que HBO tiene el plan de continuar la historia con una serie centrada en Jon Snow.