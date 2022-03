Gizmo cobra vida animada en una nueva imagen de Gremlins: Secrets of the Mogwai

Los Gremlins finalmente darán pie a una nueva historia, aunque no se tratará de una nueva película dirigida por Joe Dante, ya que el turno ahora será de una serie de animación.

“Gremlins: Secrets of the Mogwai” será a grandes rasgos una precuela que será lanzada en HBO Max y ahora presentaron una nueva imagen en el marco del anuncio de que su primera presentación se concretará en junto durante la realización del Festival de Animación de Annecy. Poco después, aunque por ahora no se ha revelado la fecha de lanzamiento, llegará al servicio de streaming.

La imagen en cuestión pone obviamente el foco en Gizmo, presentando cómo lucirá estas versión animada del querido Mogwai.

Adicionalmente, HBO Max entregó una nueva sinopsis para la historia de esta serie.

“Esta serie ambientada en la década de 1920 en Shanghái revela cómo Sam Wing, de 10 años, que se convierte en el futuro propietario de la tienda Mr. Wing en la película de 1984, conoció al joven Mogwai llamado Gizmo. Ambos entablan una amistad de por vida cuando Wing intenta devolver a Gizmo a su familia, encontrándose y, a veces, luchando contra coloridos monstruos y espíritus del folclore chino. Mientras tanto, junto a la ladrona callejera Ellem son perseguidos por un industrial hambriento de poder y su creciente ejército de malvados Gremlins”.