Godzilla Minus One se convierte en la película japonesa del monstruo más taquillera de la historia

Godzilla Minus One se ha convertido en todo un éxito y es que la película se ha convertido en el filme japonés centrado en el monstruo de mayor recaudación en la historia.

Según se conoció, el filme ha logrado recaudar 78 millones de dólares, 42 de estos en Estados Unidos, superando a Shin Godzilla (2016) de Hideaki Anno y Shinji Higuchi, película que logró recaudar 77,9 millones de dólares a nivel mundial.

Cabe mencionar que este récord no tiene en cuenta las películas del ‘MonsterVerse’, realizadas por Warner Bros. y Legendary Entertainment.

A pesar del éxito de Godzilla Minus One no parece ser que vaya a tener una secuela a la brevedad y es que en una reciente entrevista Minami Ichikawa, productor de la película señaló que no tenían prisa por hacer una nueva película live-action del personaje.

Según señaló en la ocasión, para realizar una secuela se necesitaría “una buena idea, un buen guion, un buen director y un buen reparto”:

Cabe recordar que junto con la versión actual de la película en las próximas semanas llegará a los cines de Japón una versión en blanco y negro del filme.