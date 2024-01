Godzilla x Kong: The New Empire adelanta su fecha de estreno en dos semanas

La película de Godzilla x Kong: The New Empire ha adelantado su estreno en dos semanas según han dado a conocer desde Warner Bros. y Legendary.

El nuevo filme del Monsterverse inicialmente llegaría el 12 de abril de 2024, sin embargo, ahora aterrizará en los cines el 29 de marzo (Vía ScreenRant).

Godzilla x Kong: The New Empire será dirigida por Adam Wingard, y contará con un guion de Terry Rossio, Simon Barrett y Jeremy Slate.

En cuanto al elenco este es conformado por por Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”), Dan Stevens (“Gaslit”, “Legion”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“The Batman”, “Chernobyl”) y Fala Chen (“Irma Vep”).

El Monsterverse comenzó en 2014 con Godzila y fue seguido en 2017 por Kong: Skull Island. Posteriormente contó con Godzilla: King of the Monsters en 2019 para luego lanzar Godzilla vs. Kong en 2021.