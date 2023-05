Guardianes de la Galaxia Vol. 3 superó las expectativas con la recaudación internacional de su primer fin de semana

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ya finalizó su primer fin de semana en cartelera y aunque sus números no son tan abultados como los de la cinta anterior de Star-Lord y compañía, sus cifras igualmente son favorables para Marvel Studios y Disney.

Según recoge The Hollywood Reporter, siguiendo su estreno oficial el pasado 4 de mayo en Estados Unidos, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ya ha recaudado $118 millones de dólares en ese mercado. Esa cifra es inferior al desempeño que tuvo Guardianes de la Galaxia Vol. 2 en la misma instancia durante su debut en 2017 con $145 millones de dólares. No obstante, finalmente la tercera cinta de los Guardianes quedó sobre las estimaciones que decían que solo cosecharía $114 millones de dólares durante su primer fin de semana en la cartelera estadounidense.

Pero las noticias más favorables para Guardianes de la Galaxia Vol. 3 están fuera de Estados Unidos y es que a nivel mundial la película también superó las expectativas de recaudación y logró $168.1 millones de dólares en 52 mercados.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 fue la película número uno en todos los países en los que debutó este fin de semana, pero consiguió más dinero en China ($28.1 millones de dólares), Reino Unido ($14.7 millones de dólares) y Corea del Sur ($13.6 millones de dólares). Así, sumando sus totales en Estados Unidos y a nivel internacional, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ya tiene $289.3 millones de dólares

Si bien Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no logró el mejor debut de su saga, tampoco representó una caída en términos generales para el MCU ya que registró un debut similar Ant-Man and the Wasp: Quantumania. No obstante, ese antecedente representa un desafío en el corto plazo porque la tercera película de Ant-Man no logró un buen desempeño final de taquilla y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 tiene la misión de al menos equipar los $772 millones de dólares que acumuló Guardianes de la Galaxia o los $863 millones de dólares que consiguió Guardianes de la Galaxia Vol. 2.

.