Guillermo del Toro y John Carpenter celebraron la victoria de Godzilla Minus One en los Premios Oscar

Casi 70 años tuvieron que pasar para que Godzilla finalmente recibiese un Premio Oscar. A pesar uno de los monstruos más emblemáticos del cine, y contar con un par de producciones elogiadas de forma universal, el rey de los kaijus solo pudo levantar una estatuilla con la magistral Godzilla Minus One, la elogiada reinvención que ganó el premio de Mejores Efectos Visuales.

Aunque la película era la favorita de un sector no menor de la audiencia, en la antesala de los Premios de la Academia el favoritismo estaba en otro lado, ya que la película de ciencia ficción The Creator se había alzado con el máximo galardón en la premiación de la Sociedad de Efectos Visuales.

Al mismo tiempo, a pesar de que Godzilla Minus One tiene efectos visuales increíbles, logrados solo con un presupuesto de $12 millones de dólares, tuvo menos campaña que la mayoría de sus competidoras que costaron más de $200 millones.

Sin embargo, el director Takashi Yamazaki fue galardonado junto al equipo que también comandaban Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Tatsuji Nojima.

“Este premio es prueba de que todos tienen una oportunidad (...) Creo que Godzilla abrió tantas puertas para nosotros a través de este proyecto, así que no sé hacia dónde nos llevarán esas puertas, pero no quiero rechazar ninguna oportunidad que nos llegue”, dijo Yamazaki tras ganar el premio.

Ante la distinción, el director Guillermo del Toro aseguró que se sentía muy emocionado con el premio que obtuvo Godzilla Minus One, mientras que John Carpenter recalcó que no lo podía creer. “¡Increíble! Godzilla Minus One gana un Premio de la Academia por efectos especiales. Durante mi vida. ¡Fantástico!”, dijo el director de The Thing.

Por ahora la compañía Toho no ha confirmado si la película tendrá o no una secuela.