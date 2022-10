Guionistas de Joker y Capitán América 4 trabajarán en la historia de la película live-action de Spawn

Aunque pasó un buen tiempo sin novedades al respecto, el proyecto que pretende concretar una nueva película live-action de Spawn todavía no muere y ahora pretende encontrar un nuevo impulso de la mano de un renovado puñado de guionistas.

Siguiendo las publicaciones en redes sociales de Todd McFarlane que tantearon un anuncio sobre la película de Spawn, este miércoles The Hollywood Reporter reveló que el proyecto centrado en el famoso personaje de Image sumó Scott Silver (Joker, The Fighter), Malcolm Spellman (The Falcon and the Winter Soldier, Capitán América 4) y Matthew Mixom (Yesterday Was Everything) para escribir su historia.

La película live-action de Spawn lleva varios años en desarrollo y la versión anterior de su guión fue escrita por el propio McFarlane. Pero aunque el creador de Spawn seguirá vinculado al proyecto, en el mismo artículo de The Hollywood Reporter reconoció que ya no pretendería dirigir la cinta como lo pensó en un momento.

“Si tenemos un actor de primera, productores de primera, guionistas de primera, entonces ¿quieres apuntar a directores de primera, directores de fotografía de primera?”, dijo McFarlane. “La respuesta es, ‘por supuesto’. Mantengamos el impulso”.

Blumhouse será parte del desarrollo de la película de Spawn. Todo mientras Jamie Foxx sigue vinculado al papel titular, pero la participación de Jeremy Renner dependerá del nuevo guión y aún no hay una fecha de estreno.