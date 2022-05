“Ha sido realmente conmovedor”: Hayden Christensen está feliz por la renovada valoración de su actuación en Star Wars

Cuando Hayden Christensen debutó como Anakin Skywalker en Attack of The Clones la recepción de su actuación como Anakin Skywalker no fue de las mejores. Pero con el tiempo, aunque los memes sobre algunas secuencias de la película han persistido, la valoración por el trabajo del actor y las precuelas ha crecido y tanto Christensen como Ewan McGregor están al tanto de eso.

Así, después de que el intérprete de Obi-Wan reconociera que fue “agradable” volver a ver esas películas sabiendo que hay gente que las quiere, ahora Christensen demostró su felicidad por el creciente cariño a su versión de Anakin Skywalker/Darth Vader que regresará en la serie de Kenobi después de lo que fue Attack of The Clones y Revenge of the Sith.

Durante una entrevista con motivo de esa serie para The Cutaway with William Mullally, Christensen fue consultado respecto a cómo se sentía ver que una nueva generación de fanáticos tuviese otra valoración de su trabajo en las precuelas.

“Ha sido realmente conmovedor, no puedo decirte lo que significa para mí, pero es algo realmente genial”, respondió el actor. “No sé si lo puedo definir realmente. Supongo que la moraleja de la historia es la paciencia”.

Pero aunque al igual que otros actores durante años Christensen fue blanco de las destempladas críticas contra las precuelas por parte de algunos fanáticos, en la misma entrevista el actor contó que no le costó volver a la franquicia para la serie que seguirá la historia de Darth Vader y Kenobi.

“(Volver a Star Wars) significó mucho para mí. Este personaje ha definido mi vida de muchas maneras, y poder continuar mi viaje con él es muy significativo”, señaló Christensen. “No había mucho con lo que luchar; era una decisión bastante fácil. Cuando recibí la llamada telefónica y la invitación para volver, fue un sí muy rápido”.

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, en Obi-Wan Kenobi veremos a Christensen como un Darth Vader que todavía no es igual al de A New Hope pero que ya está haciendo de las suyas con el Imperio de Palpatine completamente instalado.

Así, mientras previamente el actor había tanteado que la serie comandada por Deborah Chow contaría don duelos de lightsaber similares a las precuelas, ahora indicó que Vader “también está en un momento diferente de su vida”.

“Cuando estaba haciendo las precuelas, era muy específico para Anakin Skywalker, y ahora regresar y explorar realmente el personaje de Darth Vader es algo genial”, sentenció el actor.

Obi-Wan Kenobi estrenará sus primeros dos episodios el próximo 27 de mayo mediante Disney Plus.