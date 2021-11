Harry Potter: Wizards Unite dejará de operar en 2022

La historia de Harry Potter: Wizards Unite terminará durante el próximo año. Si bien este título desarrollado por Niantic debutó después del popular Pokémon Go, durante esta semana la compañía anunció que cerrará Harry Potter: Wizards Unite en los próximos meses.

En el anuncio no se entregan detalles respecto al motivo del cierre del juego, sin embargo, se establece que Harry Potter: Wizards Unite dejará de operar definitivamente durante el 31 de enero de 2022.

“Estimados magos y brujas: Hoy anunciamos que Harry Potter: Wizards Unite llega a su fin de forma oficial el día 31 de enero de 2022. El juego dejará de estar disponible en App Store, Google Play y Galaxy Store el 6 de diciembre de 2021 y los jugadores ya no podrán realizar compras en el juego a partir del mismo día”, señala el anuncio de Niantic.

Harry Potter: Wizards Unite fue lanzado en junio de 2019 para iOS y Android como un videojuego de realidad aumentada ambientado en el mundo de la franquicia de Harry Potter. No obstante, a diferencia de Pokémon Go, no alcanzó una popularidad considerable y aparentemente podría haber sido un factor en su cierre.

“No todos los juegos están destinados a durar para siempre. Nuestro objetivo con Harry Potter: Wizards Unite era dar vida a la magia del mundo mágico para millones de jugadores mientras salían y exploraban sus vecindarios. Lo logramos juntos, entregando un arco narrativo de dos años que pronto se completará”, señalaron los desarrolladores en otra publicación en su blog.

Con miras al cierre definitivo de los servidores de Harry Potter: Wizards Unite, en los siguientes meses el título tendrá algunas instancias especiales. Todo mientras desde Niantic destacan que los jugadores tendrán que aprovechar su oro y objetos antes del cierre ya que tras esa instancia aquellos elementos se perderán.