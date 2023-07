House of the Dragon y serie precuela de Dune no se verían afectadas por la huelga de actores

Dune: The Sisterhood la serie precuela de Dune y House of the Dragon no se verían afectadas por la huelga de actores que comenzó recientemente, y que se suma a la de escritores de Hollywood que ya lleva unas semanas.

De acuerdo a lo que detalla Deadline, en el caso de Dune, la serie avanzará con su producción pese a la huelga de los actores que forman parte del Sindicato de Actores de Cine y la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), dado que el elenco está conformado principalmente por actores británico, quienes son miembros de Equity, otra entidad sindical y no de SAG-AFTRA.

Aunque mencionan que la serie tiene algunos actores de SAG-AFTRA, esta podrá continuar sin ellos.

De igual forma, una de las producciones más populares de HBO como resulta ser House of the Dragon también podrá continuar con sus filmaciones en Reino Unido sin verse afectadas por la huelga, apuntan desde el medio.

Según detallan, los miembros de Equity legalmente no pueden hacer huelga en solidaridad, pero el sindicato prometió apoyar a SAG-AFTRA y sus miembros “por todos los medios legales”.