Ian McDiarmid estaría dispuesto a regresar como Palpatine en un nuevo proyecto de Star Wars

El Episodio 9 de Star Wars no concluyó de la mejor manera para Palpatine. Después de todo, aunque el Emperador se reencontró con su nieta perdida y tenía un nuevo plan para dominar la galaxia, nuevamente fue derrotado y no consiguió mantenerse en el poder. Sin embargo, aunque todo apunta a que la historia de Palpatine habría terminado definitivamente en The Rise of Skywalker, parece que Ian McDiarmid estaría dispuesto a regresar como el malvado sith en potenciales proyecto a futuro de la franquicia espacial.

Días atrás comenzó a circular a través de redes sociales un artículo publicado por el periódico Metro en 2021 donde McDiarmid planteó directamente que no cierra la puerta a un eventual regreso de Palpatine.

“Creo que tengo que aceptar que, gracias a mi ingrata nieta (Rey), mi aniquilación finalmente fue definitiva. (Pero) por supuesto (Darth) Vader está de vuelta en la nueva serie de televisión (de Obi-Wan Kenobi), así que supongo que no es imposible que algún día su mentor sea descubierto una vez más escondido en las sombras”, señaló el actor a Metro (vía Reddit).

Considerando que The Rise of Skywalker no se complicó mucho con las explicaciones del regreso de Palpatine tras su aparente deceso en Return of the Jedi sería absurdo descartar de plano otro potencial retorno del Emperador. De hecho, más allá del escenario posterior al Episodio 9, considerando que la serie de Obi-Wan estará ambientada antes de la películas originales y las secuelas de Star Wars al igual que otros proyectos como Andor, tampoco parecería descabellado que el sith eventualmente aparezca en alguna producción ambientada antes del Episodio 9.

Pero por ahora no hay nada concreto respecto a otro retorno de Palpatine y, para bien o para mal, ese personaje aún no es confirmado en los próximos proyectos de Star Wars.