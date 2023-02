James Cameron cree que Thanos tenía un punto de vista “bastante viable” en Avengers: Infinity War

“Titan era como la mayoría de los planetas. Demasiadas bocas, recursos que no era suficientes para todos. Y cuando nos enfrentamos a la extinción, ofrecí una solución. (Genocido) al azar. Desapasionado, justa con ricos y pobres por igual. Me llamaron loco. Y lo que predije se cumplió. Con las seis gemas, simplemente podría chasquear los dedos y todos dejarían de existir. A eso lo llamo... misericordia”.

Esa es parte el diálogo con la que Thanos justifica su plan para hacer desaparecer a la mitad del Universo durante su conversación con Doctor Strange en Avengers: Infinity War en uno de los momentos claves de la “Saga del Infinito” de Marvel Studios. Por supuesto, esa conversación y toda la historia que se cuenta con Titan, el planeta de Thanos, pretende que la audiencia entienda el objetivo del villano. Pero aunque la propuesta final de Marvel Studios era consolidar al personaje de Josh Brolin como el gran enemigo de los Vengadores y a The Blip como un acto absolutamente desastroso para el universo, hasta el día de hoy existen personas que empatizan con el objetivo del villano.

De hecho, en una reciente entrevista con la revista Time el mismísimo James Cameron afirmó que estaría de acuerdo con lo que hizo Thanos en Avengers: Infinity War.

Cameron conversó con Time sobre Avatar: The Way of The Water y su ambición por hacer de la que ahora es la tercera película con mayor recaudación de la historia una producción coherente en su mensaje sobre el medioambiente de la mano de elementos como un set vegano.

En ese sentido, Time recordó que inicialmente 20th Century Fox no estaba muy de acuerdo con el mensaje ambientalista de la entrega original de Avatar y según Cameron los “ejecutivos le pidieron que quitara el guión ‘abraza árboles’ porque pensaron que no vendería boletos”. Pero en última instancia Avatar no solo mantuvo su premisa, sino que también se consolidó como la cinta con mayor recaudación de la historia y su secuela, Avatar: The Way of Water, se pudo presentar más de una década después en un contexto donde han salido varias películas que abordan de una manera u otra la crisis ambiental y de recursos incluyendo a la mencionada Avengers: Infinity War.

Pero obviamente Avengers: Infinity War no tiene el mismo tipo de mensaje de Avatar y como allí el villano es quien toma una medida para solucionar el problema, aunque sea bastante cruel, Cameron expresó que empatizaría con el.

“Me identifico con Thanos”, dijo Cameron. “Pensé que tenía una respuesta bastante viable. El problema es que nadie va a levantar la mano para ofrecerse como voluntario para ser la mitad que tiene que irse”.

El director no profundizó más en el tema, pero su postura no deja de ser llamativa en un contexto donde en todo el período previo al debut de Avengers: Endgame no faltaron fanáticos señalaron que estaban de acuerdo con las acciones del Thanos.