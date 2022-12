James Cameron ordenó un estudio científico para demostrar que Jack tenía que morir en Titanic: “No había forma de que ambos pudieran sobrevivir”

Aunque a Kate Winslet le divertiría el debate, parece que James Cameron ya no quiere que se siga especulando sobre si Jack Dawson podía sobrevivir en Titanic.

En el marco de la promoción de Avatar: The Way of The Water, Cameron reveló que decidió realizar un estudio para zanjar definitivamente las teorías sobre el destino del personaje deLeonardo DiCaprio en su clásica película de 1997.

“Hemos realizado un estudio científico para poner fin a todo esto y clavar una estaca en su corazón de una vez por todas”, dijo Cameron (vía The Toronto Sun). “Desde entonces, hemos realizado un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa de la película y vamos a hacer un pequeño especial que se estrenará en febrero. Tomamos a dos especialistas que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes y dentro de ellos y los pusimos en agua helada y probamos para ver si podrían haber sobrevivido a través de una variedad de métodos y la respuesta era que no había forma de que ambos pudieran sobrevivir. Solo uno podría sobrevivir”.

Por supuesto, como Titanic es una película de ficción, más allá de la ciencia siempre existió una forma para que Jack Dawson sobreviviera: la trama. No obstante, eso era precisamente lo que Cameron no quería.

“(Jack) necesitaba morir. Es como Romeo y Julieta. Es una película sobre el amor, el sacrificio y la mortalidad. El amor se mide por el sacrificio”, enfatizó el director.

Titanic tendrá un reestreno en cines en febrero del próximo año en Estados Unidos para mostrar su remasterización 4K y, según Deadline, el especial al que hace referencia Cameron se mostrará mediante National Geographic en ese mismo mes. Pero ¿bastará eso para acabar con las teorías y videos que dicen que Jack y Rose debían compartir la tabla? Probablemente no porque ya en 2019 el propio Cameron intentó desestimar esas discusiones y el tema sigue vigente hasta ahora.