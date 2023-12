James Gunn cuestionó al “porno de cameos” del cine de superhéroes

El director James Gunn simplemente no está a favor de los cameos que han irrumpido en el cine de superhéroes, con los más recientes ejemplos concretándose en gran parte de las últimas películas de Marvel Studios y el ya fenecido Universo DC.

En una interacción en su cuenta de Threads, el director explicó que Superman: Legacy, su próxima película y el comienzo de una nueva etapa de DC en el cine, tendrá personajes secundarios y no meros cameos

“Todo el punto es que no es una película gigante. Quiero decir, no lo es en términos del elenco. Es normal para películas con un solo protagonista el tener a otros personajes. Es mucho más inusual que no los tengan”, dijo el director sobre su próxima película.

En ese contexto, un usuario llamado Drizzleboy se alegró por esas palabras. “Al finl alguien que no trata a los personajes solo como *tener a un personaje en pantalla por 10 segundos para marcar el check*”, remarcó.

Para lo anterior, el director aseguró que tiene un término: “porno de cameos”

“Yo llamo a eso ‘porno de cameo’ y ha sido uno de los peores elementos de las películas recientes de superhéroes. Si un personaje está en una película, tienen que tener una razón para estar ahí en términos de historia”, remarcó Gunn.

Solo para ejemplificar con lo más reciente, en The Marvels concretaron ese “porno de cameos” con la aparición de Bestia, el clásico integrante de los X-Men, quien justamente aparece por alrededor de 10 segundos en pantalla y solo tantea lo que está por venir. Múltiples casos similares se han dado en los últimos años.