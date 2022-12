James Gunn prometió que el nuevo Universo DC se centrará en “los personajes más conocidos y algunos menos conocidos” de DC Comics

Poco a poco se siguen fijando detalles sobre el plan para el nuevo Universo de adaptaciones de DC Comics y después de que se confirmara un reinicio de Superman y se planteara que esta nueva versión de la franquicia apostará por una cohesión entre el cine, la televisión y los videojuegos, James Gunn tanteó qué personajes estarán al centro de las distintas historias.

Después de ratificar que Superman tendrá una nueva película, el director respondió a la duda de un usuario de Twitter y señaló que el plan que ideó para el futuro del Universo DC junto a Peter Safran, el otro CEO de DC Studios, se enfocará en héroes conocidos y otros menos famosos.

“Nos centraremos en los personajes más conocidos y algunos menos conocidos simultáneamente”, dijo Gunn.

Si bien por ahora no sabemos quienes serán los personajes que encabezarán esta nueva propuesta de DC Studios, evidentemente las figuras más famosas de DC Comics incluyen a Superman, Batman y Wonder Woman además de, en mayor o menor media, al Joker, Harley Quinn, Linterna Verde, Aquaman y The Flash. Todo mientras que el terreno de personajes “menos conocidos” es mucho más amplio y en realidad depende de a quien se le pregunte. Por ejemplo, cualquier lector de DC Comics sabe quién es Deadman pero para el público general aquel ser no es tan famoso.

Pero claro lo principal de esta información es que aunque Gunn es un cineasta conocido por impulsar producciones de superhéroes con protagonistas que no son los más reconocidos- como los Guardianes de la Galaxia y Peacemaker- en su calidad de ejecutivo de DC obviamente impulsará proyectos con los iconos de la compañía sin dejar de lado a otros personajes.