Jared Leto cree que deberían lanzar la versión de Suicide Squad de David Ayer: “Para eso es el streaming, ¿no?”

Aunque el movimiento no ha tenido la misma fuerza que la campaña por el denominado “Snyder Cut” de Justice League, la campaña por el lanzamiento de la versión de Suicide Squad de David Ayer sigue vigente y recientemente sumó una nueva voz de apoyo.

En el marco de la alfombra roja de House of Gucci desde Variety decidieron preguntarle a Jared Leto a si creía que Warner Bros tenía que lanzar el corte de Suicide Squad de David Ayer.

“Absolutamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo harían? Para eso es el streaming, ¿no?”, respondió el actor.

En la criticada película de 2016 sobre la Task Force X, Jared Leto interpretó al Joker y aunque el personaje fue uno de los puntos más polémicos de la cinta, también sería un elemento central del material extra que Ayer sostiene que incluiría su corte de la película. De hecho, recientemente el propio director resaltó el trabajo de Leto y lamentó que nadie viera su actuación “genial”.

Pero aunque Leto no es el primer actor que manifiesta su apoyo a un hipotético lanzamiento del “Ayer Cut” y previamente Joel Kinnaman, el intérprete tras Rick Flag, también dio una opinión similar en el contexto del estreno de The Suicide Squad, por ahora Warner Bros no tendría ningún tipo de plan al respecto.