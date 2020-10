Jeanise Jones, la niñera de Borat 2, se habría sentido “traicionada” por la película

Borat 2 sería todo un éxito para Amazon Prime Video. Sin embargo, mientras la compañía y Sacha Baron Cohen siguen sacando cuentas alegres por la película, una figura de Borat Subsequent Moviefilm no estaría muy satisfecha con su participación.

Jeanise Jones, la mujer que apareció en la película como la niñera encargada de cuidar de Tutar, la supuesta hija de Borat interpretada por Maria Bakalova, señaló que no habría estado al tanto de que estaba grabando escenas para una película y que creía que su participación era parte de un documental.

“Me dijeron que era un documental para que esta joven entendiera que tiene derechos y que puede hacer todo lo que un hombre pueda hacer”, dijo Jones en una entrevista con The New York Post.

“Sentí como que ella era del Tercer Mundo y ese tipo de cosas suceden cuando venden mujeres", añadió. "Creí que esto es real, así que me sentí un poco traicionada por eso”.

Jones fue contactada para aparecer en Borat Subsequent Moviefilm mediante la Iglesia Bautista Ebenezer en Oklahoma, Estados Unidos, y aseguró que como creía que todo esto era real pasó meses preocupada por Tutar.

“Estábamos preocupados”, dijo Jones. “Estábamos allí arriba orando por ella y pidiéndole a dios que la ayudara y estábamos haciendo lo que pensamos que era lo cristiano”.

Jones sostiene que recién se enteró que su participación sería parte de la sátira de Sacha Baron Cohen cuando salió el tráiler de la película. “Me sorprendió un poco que fuera ese tipo de película”, señaló.

La mujer de 62 recibió $3,600 dólares por su participación en Borat, sin embargo, considerando que perdió su trabajo por la pandemia, Derrick Scobey, el pastor de Jones en la Iglesia Bautista Ebenezer y quien la contactó con el equipo de la película, lanzó una campaña en GoFundMe a favor de ella.

“Esto no fue escrito para Jeanise”, señaló Scobey en la página de GoFundMe. “Todo salió del corazón. Es una de las personas más auténticas que he conocido. Algo bueno que ha resultado de esto es que Jeanise ya no tiene que preocuparse por Tutar. Lleva un año preocupada por esta joven”.

Hasta el momento la campaña ha sido todo un éxito y ha recaudado más de $52 mil dólares para Jones. Todo mientras ella ha conversado con otros medios y ha matizado sus impresiones.

“Vi ese comentario (la nota de The New York Post) y tuve que hacerles saber que nunca me sentí traicionada. Lo que dije fue que no sabía que era una película o una película con clasificación R. ‘Traicionado’ nunca salió de mi boca”, señaló Jones en una entrevista con Variety. “No sé de dónde sacaron eso. No voy a decir nunca que me traicionaron porque fue parcialmente culpa mía que no leí los contratos. Asumiré mi responsabilidad en eso”.

En ese sentido, Jones comentó que no estaría indignada con Maria Bakalova e incluso reconoció que cree que la actriz merece un premio por su rol.

“Sí, ella estuvo bien”, señaló Bakalova. “Ella me tenía bien y me engañó. Es una muy buena actriz. Ella interpretó muy bien su papel”.