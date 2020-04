John Boyega defendió a The Rise of Skywalker y aseguró la película no fue “vergonzosa”

Al parecer John Boyega no está de acuerdo con todas las críticas que se han emitido contra Star Wars: The Rise of Skywalker desde el estreno de la película a fines del año pasado.

Respondiendo a un comentario en un tweet a propósito de las personas que pretenden ser él en redes sociales, el actor fue tajante al descartar que la película dirigida por J.J Abrams fuera una vergüenza.

“¿Vergonzoso? Jajaja lo deseas”, escribió el actor en respuesta a un usuario. “Muy satisfactorio, algunas decepciones, pero aún así no es un gran problema. Todos han seguido adelante”.

Desde que Star Wars: The Rise of Skywalker llegó a los cines a fines del año pasado la película ha sido el foco de distintas críticas y observaciones por parte de los seguidores de la saga y, aunque inicialmente los miembros del elenco no se habían referido a la recepción, en las últimas semanas los protagonistas de la nueva trilogía han comenzado a sacar la voz.

Así, antes de estas declaraciones de Boyega, Daisy Ridley, la actriz que interpretó a Rey, ya había contado que no fue sencillo para ella lidiar con la respuesta negativa a la película.

Pero parece que Boyega no tiene problemas para lidiar con las críticas y como dio a entender en un tweet posterior no consideraría que esto es su problema.

“No tienes razón para avergonzarte de esa película. Disney, sin embargo... si”, escribió un seguidor del actor ante lo que Boyega respondió: “¡Literalmente! Ese es su problema lol”.

Por supuesto, este tipo de comentarios del actor no son completamente novedosos ya que en el pasado Boyega no ha tenido reparos en hablar sobre su participación en la franquicia y durante las entrevistas del Episodio 9 fue particularmente crítico con la entrega anterior, The Last Jedi.

“The Force Awakens creo que fue el comienzo de algo bastante sólido”, dijo el actor a Hypebeast. "The Last Jedi, si soy sincero, diría que me sentí un poco dudoso. No estaba necesariamente de acuerdo con muchas de las opciones en eso y eso es algo de lo que hablé mucho con Mark (Hamill), y tuvimos conversaciones al respecto. Y fue difícil para todos nosotros, porque estábamos separados”.