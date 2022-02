John Cena sobre los sorpresivos cameos de Peacemaker: “Estaré eternamente agradecido porque nos ayudaron mucho al hacer eso”

[Esta nota contiene spoilers sobre el final de la primera temporada de Peacemaker]

Cuando todavía no se cumple una semana desde el estreno del último episodio del primer ciclo de la serie, John Cena finalmente habló sobre los comentados cameos de Peacemaker.

En una entrevista con el portal Fandom, el actor detrás de Chris Smith reflexionó sobre la conclusión del primer ciclo de la serie que mostró a Peacemaker y el resto del equipo que alguna vez que liderado por Murn dejando una destruida granja después de asesinar a la vaca y frustrar el plan de las mariposas.

“Esa escena al final, creo que le da una reivindicación a Peacemaker, pero más aún, realmente hace mucho por nuestro espectáculo”, dijo Cena. “Tienes un personaje prácticamente desconocido en Peacemaker. Lo vimos un poco en The Suicide Squad y luego lo conoces a él y a su equipo en estos ocho episodios. Para mí, lo que sucedió al final hace que el personaje, llevando a todo el equipo con él, pase de ser un jugador de cuarto o tercer nivel en el juego a la conversación con todos los grandes nombres del universo DC”.

Por supuesto, aquel salto de categoría para Peacemaker ocurriría porque el final de temporada de su serie incluyó a la Liga de la Justicia y concretamente mostró en pantalla a Jason Momoa y Ezra Miller como sus respectivas versiones de Flash y Aquaman.

En ese sentido, Cena continuó agregando que está profundamente agradecido de ambos actores por sumarse a la serie en una escena que también pudo incluir a Batman y Cyborg.

“Estaré eternamente agradecido (con Momoa y Miller) porque nos ayudaron mucho al hacer eso. Y fueron capaces de ponerse en el centro de atención y hacer que todos hablaran, pero lo hacen de una manera en la que no se trata de bromas”, señaló el actor. “Y lo hicieron por el bien de nuestro espectáculo. Ya sea que esa fuera su intención o no, realmente, realmente, realmente nos ayudó, especialmente después de ocho episodios de personas entusiasmadas con el programa, para ponerle un sello”.

“Les permite a todos saber que hay un nuevo jugador en el Universo DC y que esto es lo que está pasando. ‘Estas personas ahora están en igualdad de condiciones, ¡wow!’ Esa es mi conclusión. Creo que fue un momento muy importante para nosotros. Y, por supuesto, le da a todo el mundo un montón de cosas de las que hablar y ¡James Gunn es realmente bueno haciendo que la gente hable de cosas! Así que misión cumplida en ese sentido”, añadió.

De acuerdo a cifras compartidas por el propio James Gunn el final de la primera temporada de Peacemaker es uno de los episodios con mejor recepción dentro de las apuestas originales de HBO Max, por lo que si la idea era llamar la atención, ciertamente la estrategia dio resultados.

Por otra parte, en la misma conversación, Cena también indicó que la participación de Miller y Momoa “fue increíble por muchas razones” y destacó que fue una buena forma de cerrar la trama con las inseguridades que Peacemaker siente respecto a otros superhéroes.

“Fue increíble por muchas razones. Creo que lo más importante es lo que todos los participantes hicieron para nuestro espectáculo”, sentenció el ex-luchador. “Peacemaker es un superhéroe celoso. Bueno, no sé si es siquiera un superhéroe, pero es celoso. Es celoso de los otros superhéroes por lo que tienen. Y quiere eso y no lo tiene. Así que tiene que hablar mal de todos, llama a The Flash un idiota, entreteje sus chistes sobre Aquaman allí y habla sobre el deseo de Wonder Woman por él. Todo lo que dice es solo indicativo de lo inseguro que es. Él quiere estar donde ellos están”.

Peacemaker ya fue renovada para una segunda temporada por lo que tendremos que esperar para ver qué sorpresas pueden traer los próximos episodios de la serie.