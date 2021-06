John Lithgow volverá como The Trinity Killer en la nueva temporada de Dexter

John Lithgow tuvo una destacada participación en Dexter e incluso consiguió varios premios por su interpretación de Arthur Mitchell, el asesino más conocido como The Trinity Killer. Pero aunque el actor no apareció durante todas las temporadas del programa y dejó de figurar una vez que su personaje murió a manos del protagonista interpretado por Michael C. Hall, ahora inesperadamente se reveló que Lithgow será parte de los nuevos episodios de Dexter.

De acuerdo a Deadline, el actor volverá a interpretar a The Trinity Killer en el regreso de Dexter. Si bien todavía no está claro cómo se concretará el retorno de este personaje, su aparición sería un cameo que es calificado como “corto pero decisivo” por el reporte.

De hecho, Deadline sostiene que la serie comandada por Clyde Phillips habría ideado una forma para que el regreso de The Trinity Killer funcione “dentro de la narrativa más amplia” de los nuevos episodios de la serie.

La novena temporada Dexter contará con 10 episodios y, aunque no deshará lo que presentó el final original, tratará de darle una mejor conclusión a la historia del asesino titular. Todo de la mano de un elenco que volverá a ser encabezado por Michael C. Hall y además contará con Clancy Brown, Julia Jones, Alano Mill y Jamie Chung.

El estreno de los nuevos episodios de Dexter está planificado para el último trimestre de este año.